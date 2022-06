Fiona Erdmann (33) hat den Namen endlich verraten! Vor rund einem Monat ist die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihr kleiner Sohn Leo durfte sich über eine Schwester freuen. Dass auch die Influencerin im absoluten Babyglück ist, zeigt sie regelmäßig mit niedlichen Schnappschüssen und Clips im Netz. Wie ihr kleines Wunder heißt, offenbarte sie aber nicht – bis jetzt: So heißt Fionas Tochter!

Unter einem putzigen Pic auf Instagram lüftete sie endlich das Geheimnis. "Und ihr Name ist Neyla May", schrieb Fiona. Der Zweitname ist offenbar auf ihren Geburtsmonat zurückzuführen, da die Kleine Mitte Mai das Licht der Welt erblickt hat. Nicht nur der Name ist total süß, sondern auch der Schnappschuss. Denn Fiona drückt Neyla liebevoll an ihr Gesicht. Wie glücklich die Zweifachmutter ist, ist kaum zu übersehen.

Schon zuvor erzählte die 33-Jährige ihren Followern in ihrer Story, wie aufgeregt sie sei, endlich zu verkünden, wie ihr Baby heißt. "Ich freue mich schon richtig, euch endlich den Namen zu sagen", teilte Fiona freudestrahlend ihrer Community mit. Wie gefällt euch der Name? Stimmt unten ab!

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter

Anzeige

Vera Bojarinzew Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Mai 2022

Anzeige

Sonstige Fiona Erdmann (r.) mit ihrem Partner Moe (l.) und ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de