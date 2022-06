Nathalie Bleicher-Woth (25) ist es sichtlich unangenehm! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist heute mächtig im Stress: Denn bei einer großen Fete möchte die Beauty das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes verkünden. Bevor es losgehen kann, gibt es noch eine Menge zu tun. Leicht übermüdet machte sich Nathalie zu den Besorgungen auf – doch es passierte ihr ein Missgeschick: Unter ihrem kurzen Kleid trug sie versehentlich keine Unterwäsche!

In ihrer Instagram-Story nahm Nathalie ihre Fans jetzt mit auf die Zielgerade zur Gender-Reveal-Party. Eine bestellte Torte wollte die 25-Jährige kurzerhand in ihrem Nachtkleid abholen – ein knapper, aber schicker Look. Doch dabei dachte sie im Stress nicht an alles. "Ich habe einfach vergessen, Unterwäsche anzuziehen! Ich stand dann da im Pyjama, noch nicht einmal geduscht... Das ist der größte Fail des Jahrtausends", berichtete sie ihren Followern noch im Auto.

Auch mit ihrem Selbstbräuner sei sie unzufrieden: An ihrer linken Hand sei das Ergebnis gar nicht zufriedenstellend, erläuterte Nathalie: "Ich benutze seit Jahren Selbstbräuner und ich hatte noch nie so einen krassen Fail... Ich hab doch gesagt, irgendwas geht auf jeden Fall schief!"

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth im Juni 2022

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Instagram / nathalie_bw Influencerin Nathalie Bleicher-Woth im März 2022

