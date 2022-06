Anne Wünsche (30) macht sich ihren Babybauch zunutze! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Freund Karim El Kammouchi (33) werden bald Eltern. Mittlerweile befindet sich die Influencerin bereits in der 38. Schwangerschaftswoche. Sie selbst rechnet damit, dass es jeden Moment losgehen kann – und sie ihren Sohn Sávio Elio endlich in den Armen halten darf. Trotzdem will Anne die Zeit vor der Geburt noch in vollen Zügen genießen: Im Netz verriet sie nun, dass sie ihren Babybauch manchmal ganz schön praktisch findet!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 30-Jährige jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie eine Schüssel Müsli isst, die sie auf ihrer prallen Babykugel platziert hat. "Schon praktisch, so ein Bauch-Tisch", witzelte Anne in der Bildunterschrift. Doch der Babybauch der Berlinerin hat auch noch andere Funktionen: "Ich nutze den manchmal sogar, um meine Wäsche zusammenzulegen."

Vor dem anstehenden Entbindungstermin hat Anne aber auch immer wieder mit heftigen Stimmungsschwankungen zu kämpfen. "Unbeschreiblich, was für Emotionen einem kurz vor der Geburt noch mal hochkommen. Ich heule, lache, zweifle, lache wieder, heule noch mal und bin danach wieder happy", gab sie vor wenigen Tagen preis.

Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2022

