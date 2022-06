Süße News von Joshua Kimmich (27)! Sportlich läuft es für den Fußballer schon seit Jahren extrem gut – seit 2015 kickt er für den Rekord-Fußballverein FC Bayern München. Auch privat könnte es für ihn kaum besser laufen. Seit Jahren ist er mit seiner Freundin Lina Meyer happy. Zusammen sind sie stolze Eltern von drei Kindern – erst im April erblickte Baby Nummer drei das Licht der Welt. Nun läuteten für Joshua und Lina auch die Hochzeitsglocken!

Das bestätigte nun Joshuas Management gegenüber TZ. Zuvor kursierten auf Twitter einige Aufnahmen, welche den Sportler und seine Frau bei ihrem Hochzeitstanz zeigen. Der 27-Jährige strahlte in einem schwarzen Anzug samt Fliege. Lina dürfte ihre Gäste als wunderschöne Braut in einem schlichten Brautkleid mit Sicherheit verzaubert haben. Bisher haben die Eheleute im Netz noch keine Einblicke in ihren großen Tag gewährt.

Vor fast zehn Jahren begann die Liebesgeschichte der beiden in Leipzig. Joshua begann gerade als Fußballer so richtig durchzustarten und verguckte sich zu dem in Lina. Seine Auserwählte ist im Stadion oftmals zu Gast, um ihren Schatz auf dem Fußballfeld anzufeuern.

Getty Images Joshua Kimmich während einer Trainingseinheit für die EM 2021

Getty Images Joshua Kimmich und seine Freundin Lina Meyer bei der EM im Juni 2021

Getty Images Joshua Kimmich im Trikot der deutschen Nationalmannschaft

