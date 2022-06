Wird er bald Nägel mit Köpfen machen? Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (28) lernten sich vergangenes Jahr bei der Show Bachelor in Paradise kennen und lieben. Nur wenige Monate später folgte die freudige Nachricht, dass die beiden ein gemeinsames Kind erwarten. Nach ihrem Umzug in ein gemeinsames Haus und der Geburt ihrer Tochter Nova scheint laut ihren Fans nur noch eins zu fehlen: Wird Serkan seiner Freundin Samira bald einen Heiratsantrag machen?

In einer Fragerunde auf Instagram fragte ein Follower, wann der Vater denn so weit wäre, vor Samira auf die Knie zu gehen. "Dann, wenn sie es niemals erwartet und kommen sieht! Glaubt es mir, in so was bin ich richtig krass gut", schrieb er geheimnisvoll. Um mögliche aufkommende Spekulationen zu vermeiden, fügte der gebürtige Regensburger jedoch hinzu: "Aber nicht dieses Jahr, bevor diese Frage kommt beziehungsweise zu der Frage, wann ich das mache."

Momentan scheint sich bei den frischgebackenen Eltern erst mal noch alles um ihr kleines Baby zu drehen. "Uns geht es besser als je zuvor. Wir sind so glücklich, jeden Morgen mit unserer Maus wach zu werden und abends mit ihr einzuschlafen", verriet das Paar in einem Interview kurz nach der Geburt.

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

