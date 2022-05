Die drei sind nun eine kleine, glückliche Familie. Am 23. Mai kam Nova Skye Sya, die Tochter des Bachelor in Paradise-Pärchens Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (28), auf die Welt. Das Paar gab bereits kleine Einblicke in die ersten Tage mit ihrer neugeborenen Tochter. Jetzt verrieten Serkan und Samira gegenüber Promiflash auch, wie es ihnen nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes geht.

Das Pärchen scheint sehr glücklich zu sein: "Uns geht es besser als je zuvor. Wir sind so glücklich, jeden Morgen mit unserer Maus wach zu werden und abends mit ihr einzuschlafen", erzählten die Reality-TV-Stars Promiflash. Alle seien gesund und munter. "Dafür sind wir sehr dankbar", fuhr das Pärchen zufrieden fort – und das ist immerhin das Wichtigste.

Doch die anfängliche Zeit mit ihrer neugeborenen Tochter war nicht nur unbeschwert. "Die ersten beiden Nächte waren sehr anstrengend, da alles so neu war und auch Nova erst warm werden musste mit der neuen Situation", gaben Serkan und Samira ehrlich zu.

