Annemarie Eilfeld (32) und Tim Sandt genießen noch einmal ihre Zweisamkeit. Lange wird ihnen diese nicht mehr erhalten bleiben – allerdings aus einem wunderschönen Grund: Die einstigen Sommerhaus-Bewohner erwarten ihr erstes Kind. Sie wissen sogar schon, dass sie sich auf einen Sohn freuen dürfen. Bevor der Kleine ihr Leben aufmischt, lassen die Eltern in spe nun noch einmal die Seele baumeln: Annemarie und Tim gönnen sich eine Auszeit auf Mallorca!

Via Instagram gewährte die 32-Jährige Einblicke in ihren Babymoon. Es ging nach Palma de Mallorca. "Vorerst unsere letzte Reise zu zweit. Wir freuen uns auf wundervolle, aufregende und sonnige Tage", schrieb Annemarie zu einem Clip, in dem sie das Meer präsentierte. In der Story der einstigen DSDS-Kandidatin ist außerdem bereits ein leckeres gemeinsames Essen mit Tim zu sehen.

Dabei wäre Annemarie derzeit eigentlich für eine Kreuzfahrt gebucht gewesen – allerdings weigert sich die Reederei, Schwangere mitzunehmen und der Job fiel ins Wasser. "Wir hatten uns jetzt natürlich die Tage geblockt und freigehalten. Deswegen nutzen wir das jetzt für Urlaub", erklärte die Sängerin.

Instagram / denise_merten Tim Sandt und Annemarie Eilfeld im Mai 2022

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld und Tim Sandt im Januar 2022

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, Sängerin

