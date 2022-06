Nico Schwanz (44) will von nun an alles anders machen. In der Vergangenheit sprach das Männermodel immer wieder offen über seinen Beziehungsstatus – im Netz und mit der Presse. Erst im Mai verriet der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer, dass er dabei sei, eine neue Frau kennenzulernen. Doch nun teilte Nico im Promiflash-Interview mit, dass er seine Beziehungen in Zukunft aus der Öffentlichkeit heraushalten wolle.

"Ich mache das erst mal gar nicht mehr öffentlich", stellte der 44-Jährige bei der der Eröffnung der Bellucci Bar in Berlin im Gespräch mit Promiflash klar. Aber woher kommt dieser Sinneswandel? "So fühle ich mich erst mal sicherer. Es ist, wie es ist. Wenn es daneben geht und wenn es aus ist, dann bin ich der Buhmann und das will ich einfach nicht mehr sein", erklärte der TV-Star. Dennoch plauderte er aus, dass er derzeit eine Dame date, aber noch nicht an sie vergeben sei.

Wenige Wochen zuvor verriet Nico noch, dass er auch seine nächste Partnerin wieder der Öffentlichkeit vorstellen wolle. "Jetzt kann ich sagen, ich date wieder [...]. Ich lasse mir aber Zeit, was draus wird und wenn es so weit ist, dann dürft ihr auch die Dame sehen", versicherte er gegenüber Promiflash.

Nico Schwanz, Model

Nico Schwanz, Model

Nico Schwanz, TV-Star

