Hat Nico Schwanz (44) jetzt endlich Glück mit der Liebe? Julia Prokopy (27), mit der das Model seine letzte Beziehung führte, wurde sogar schwanger von ihm. Im März 2021 kam ihr gemeinsames Baby auf die Welt, doch zu dem Zeitpunkt waren Nico und Julia schon getrennt. Seitdem ist es in Sachen Liebe ruhig um den Reality-TV-Darsteller geworden. Jetzt verriet der Sänger im Promiflash-Interview: Eine Frau ist drauf und dran, sein Herz zu erobern.

"Jetzt kann ich sagen, ich date wieder und ich bin momentan sehr glücklich", erzählte Nico im Gespräch mit Promiflash beim 30. Geburtstag vom Hard Rock Cafe in Berlin. Doch allzu schnell will er der Öffentlichkeit nicht preisgeben, um wen es sich bei der Frau handelt. "Ich lasse mir aber Zeit, was draus wird und wenn es so so weit ist, dann dürft ihr auch die Dame sehen", meinte der Ex-Dschungelcamp-Bewohner.

Im Promiflash-Interview gab Nico zu, dass es ihm durchaus nicht ganz leichtfalle, als Single durchs Leben zu gehen, weswegen er umso glücklicher um die neue Frau an seiner Seite ist. "Ich bin ein Familienmensch, mein Leben lang will ich einfach einen Hafen finden und meine Ruhe. Ich schaue nach vorne und hoffe, alles wird gut", erklärte Nico.

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy und Nico Schwanz

Max Bertani Nico Schwanz im Februar 2016

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz, Model

