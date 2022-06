Heiße Mama: Georgia Fowler zeigt ihren After-Baby-Body!

Ihr steht das Mama-Dasein! Im September vergangenen Jahres wurde Georgia Fowler (30) zum allerersten Mal Mutter – Töchterchen Dylan Aman Dalah erblickte das Licht der Welt. Das neuseeländische Model und dessen Partner Nathan Dalah könnten darüber wohl kaum glücklicher sein. Im Netz gibt die Beauty ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mama. In alter Form ist Georgia inzwischen auch schon wieder!

Bei einer Fashionshow in Sydney setzte die 30-Jährige ihren After-Baby-Body stylish in Szene. Wie die Aufnahmen von Daily Mail zeigten, schlüpfte Georgia in ein schwarzes trägerloses Kleid, welches am Ende mit langen Fransen besetzt war. Eine Lederjacke verpasste ihrem Look eine rockige Note. Mit schwarzen Lederstiefeln sowie silbernem Schmuck rundete das ehemalige Victoria's Secret-Model seine Garderobe ab.

Abseits der Paparazzi-Kameras genießt Georgia die Zeit mit ihrer Tochter in den vollsten Zügen. Ihren Fans gibt sie diesbezüglich via Instagram fast täglich Updates und zog beispielsweise im Dezember ein Mutterschaftsresümee: "Es war viel einfacher, als ich dachte." Das Stillen sei für das Model allerdings ein echter Vollzeitjob und eine Herausforderung.

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler, Model

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler mit ihrer Tochter

Getty Images Georgia Fowler bei der Victoria's-Secret-Show 2016

