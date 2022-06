Keine Rose von der Bachelorette: Tom Fröhlich war geknickt

Für Tom Fröhlich (24) kam sein Bachelorette-Aus überraschend! Zusammen mit Tim Dinius und Moritz Krämer wurde er schon in der zweiten Folge der aktuellen Staffel von Sharon Battiste (30) nach Hause geschickt. Während Tim danach direkt betonte, dass die Rosenkavalierin sowieso nicht sein Typ war, rechnete der 24-Jährige eigentlich fest mit seinem Weiterkommen. Promiflash verriet Tom, wie er sich nach seinem Rauswurf gefühlt hat.

"Ich bin ehrlich – ich war ziemlich enttäuscht. Ich bin die Reise angetreten, um die Frau kennenzulernen und das ist mir nicht gelungen, obwohl ich Interesse hatte", erklärte er im Promiflash-Interview. Tom habe Sharon immer signalisiert, dass er sie unbedingt kennenlernen wolle und direkt viel Initiative gezeigt. Sie sei darauf auch eingegangen – aber seiner Meinung nach nicht genug: "Ich hätte mir natürlich mehr Interesse von ihrer Seite gewünscht. Ich war schließlich auf keinem Date, obwohl ich in beiden Nächten präsent war und Interesse gezeigt habe." Die anderen Teilnehmer hätten sich nicht alle so bemüht.

Sharon und er hätten einfach viele Gemeinsamkeiten – und vor allem in der zweiten Nacht ein sehr gutes Gespräch geführt. "Ich war mir der Rose sogar sicherer als in der ersten Nacht", berichtete Tom. Trotzdem habe er mit dem Gespräch wohl nichts mehr rausreißen können: "Mir kam es so vor, als wenn ihre Entscheidung schon davor feststand." Trotz der Enttäuschung könne er sich weitere Teilnahmen an einer Datingshow vorstellen – jedoch unter einer bestimmten Voraussetzung: "Nicht mehr mit nur einer Frau, da ist mir das Risiko dann doch zu groß!"

RTL/ René Lohse Bachelorette Sharon Battiste

RTL/ René Lohse Tom Fröhlich, Bachelorette-Kandidat

RTL / René Lohse Sharon Battiste, Bachelorette 2022

