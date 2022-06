Sharon zeigt sich mit Glatze: Bachelorette-Fans begeistert!

Die Bachelorette bekommt viel Zuspruch! Die neue Rosenverteilerin Sharon Battiste (30) leidet seit Jahren an Haarausfall und trägt deshalb eine Glatze. Diese verbirgt sie meistens unter Perücken – schon direkt zu Beginn der Staffelpräsentierte sie sich den Zuschauern aber ohne Haare und will sich auch im Netz nicht verstecken: Sie machte ganz selbstbewusst sexy Fotos von sich ohne Perücke. Und die Fans sind ganz begeistert von Sharons Look und ihrem Mut!

Unter dem Promiflash-Beitrag zu den Bildern auf Instagram überschlagen sich die Fans mit Komplimenten für die ehemalige Köln 50667-Darstellerin. "Superstark, dass sie so offen dazu steht!", freute sich beispielsweise ein User über ihren Umgang mit dem vermeintlichen Schönheitsmakel. "Respekt! Sie hat ein richtig ausdrucksstarkes Gesicht und ist wirklich sehr hübsch", stimmte ihm ein anderer zu. Und einigen Rosenfans nach könnte Sharon sogar immer auf die künstlichen Haare verzichten: "Wozu überhaupt eine Perücke, sie ist doch eine sehr hübsche Frau. Wie sagt man, einen schönen Menschen kann nichts entstellen..."

Doch Sharon konnte ihre Glatze nicht immer so akzeptieren – und hat lange damit gekämpft, die Krankheit anzunehmen. Seitdem sie sich jedoch die Haare ganz abrasieren ließ, fühle sie sich glücklich und befreit. "Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Leichtigkeit im Leben gibt. [...] Die Glatze hat mir eine Stärke zurückgegeben", hatte sie in einem Interview dankbar berichtet.

RTL / René Lohse Sharon Battiste, Bachelorette 2022

Instagram / sharonbattiste_ Bachelorette Sharon Battiste im Juli 2021

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste, Ex-"Köln 50667"-Star

