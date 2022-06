Zahn ausgeschlagen: Chrissy Teigens Sohn verletzte Schwester

Da freut sich wohl die Zahnfee! Chrissy Teigen (36) ist seit 2013 mit dem Sänger John Legend (43) verheiratet. Die beiden haben mit Luna (6) und Miles (4) zwei gemeinsame Kinder – die sie offenbar ganz schön auf Trab halten. So sorgte bestimmt auch dieser Moment für ordentlichen Trubel bei der Moderatorin und ihrem Mann: Chrissys Sohn Miles hat seiner Schwester Luna versehentlich einen Zahn ausgeschlagen!

Das Model hat seinen Followern jetzt von dem Unfall via Instagram-Story berichtet. Das Ganze hat sich offenbar in ihrem Pool im Garten abgespielt. In dem Video ist ihr Sohn mit Schwimmflügeln und Badeklamotten zu sehen, wie er ins Haus läuft und zeitgleich schreit: "Ich habe Lunas Zahn ausgeschlagen! Ich habe auf ihren Mund gehauen und dann kam der Zahn raus." Seine Schwester selbst kommt daraufhin auch zu ihrer Mama geeilt und erklärt, dass ihr Bruder das nicht mit Absicht gemacht habe. Luna überreicht daraufhin Chrissy den Zahn – und strahlt sie mit einer neuen Zahnlücke an. Offenbar war die ganze Aktion halb so wild.

Trotz solcher Turbulenzen wünschen John und Chrissy sich noch ein weiteres Kind. Deshalb unterzog sich die 36-Jährige jetzt einer Hormontherapie, damit ihr Wunsch bald in Erfüllung gehen kann. Danach wird sich die Moderatorin ihre Eizellen entnehmen lassen, damit das Baby dann mithilfe einer Leihmutter ausgetragen werden kann.

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit Tochter Luna und Sohn Miles im Mai 2022

Instagram / chrissyteigen John Legend mit seinen Kindern Miles und Luna

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im September 2021

