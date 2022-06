"Bauer sucht Frau"-Barbara teilt Fotos ihrer Traumhochzeit

Barbara Busl gewährt ihren Fans Einblicke in ihre Hochzeit. 2016 lernte die Fräserin ihren Partner Christian bei Bauer sucht Frau kennen. Drei Jahre später gaben sie sich im Rahmen einer standesamtlichen Trauung das Jawort. Im vergangenen Jahr durfte sich das Paar dann über den ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen. Die Krönung ihres Liebesglücks erlebten die Landwirte vor wenigen Tagen: Sie feierten endlich ihre große Hochzeit. Nun teilte Barbara erste Bilder vom wohl schönsten Tag ihres Lebens im Netz.

Auf Instagram veröffentlichte die zweifache Mutter eine Reihe von Fotos, die sie beim Styling für ihre Hochzeit zeigen. "Mir war von Anfang an sehr wichtig, dass es natürlich ist, aber doch Braut", schrieb die TV-Bekanntheit zu den Aufnahmen, unter denen sich auch ein Schnappschuss ihres fertigen Braut-Make-ups befand. Zudem postete Barbara auch ein süßes Foto von sich und ihrem Ehemann im Auto.

Die Hochzeit, die bereits am Wochenende stattfand, ließ das Paar vom "Bauer sucht Frau"-Kamerateam begleiten. Neben ihren Freunden und der Familie wohnte also auch Inka Bause (53) den Feierlichkeiten bei. "Endlich gab es für mich mal wieder was zu feiern. Einer 'meiner' Bauern hat sich getraut und mein Team und ich waren dabei!", freute sich die Moderatorin auf Instagram.

