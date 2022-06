Eine Woche nach Geburt: Tammy Hembrow zeigt After-Baby-Body

Tammy Hembrow (28) ist wieder in Form. Im Dezember des vergangenen Jahres verkündete die Fitness-Influencerin voller Freude im Netz, dass sie zum dritten Mal Mama wird. Am Wochenende war es dann so weit: Die YouTuberin brachte ihre kleine Tochter Posy zur Welt. Nur eine Woche nach der Geburt gewährte Tammy ihren Fans nun einen ersten Blick auf ihren bereits erschlankten After-Baby-Body.

Auf Instagram teilte die 28-Jährige zwei Schnappschüsse von sich und ihrer Tochter. Auf den Fotos posiert die frischgebackene Mama in weißer Unterwäsche. Obwohl die Geburt ihres Kindes erst wenige Tage zurückliegt, kann die Influencerin schon jetzt wieder eine flache sowie durchtrainierte Körpermitte vorweisen. Von zurückgebliebenen Schwangerschaftspfunden gibt es keine Spur.

Neben den Schnappschüssen, gab die dreifache Mama ihren Followern auch erste Einblicke in die Geburt ihrer kleinen Tochter – und verriet, dass diese mit Komplikationen einherging. "Ihre Geburt war viel schneller und viel dramatischer, als wir erwartet haben. Und ich hatte ziemlich starke postpartale Blutungen", teilte die Blondine mit.

