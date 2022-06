Elsa stiehlt Mann Chris Hemsworth bei "Thor"-Premiere Show

Wow – Elsa Pataky (45) verzaubert in ihrem Outfit alle! Seit mehr als zehn Jahren gehen Chris Hemsworth (38) und Elsa Seite an Seite durchs Leben. Nach ihrer Hochzeit krönten die Schauspieler ihre Liebe mit der Geburt ihrer Tochter India und den Zwillingssöhnen Tristan und Sasha. Dass die Schauspielerin aber auch ohne ihren berühmten Ehemann glänzen kann, bewies sie bei der Premiere von Thor. Mit ihrem Outfit stellte sie Chris komplett in den Schatten.

Anlässlich der Premiere des Films ihres Mannes hatte sich Elsa ziemlich herausgeputzt. Sie erschien in einem weißen Kleid mit tiefem Ausschnitt und gewagtem Oberschenkelschlitz. Um ihren Look zu perfektionieren, trug die Blondine drei atemberaubende Schmuckstücke von Bulgari: eine Halskette aus Roségold, Perlmutt und Diamanten sowie passende Tropfenohrringe und einen Statement-Ring. Außerdem betonte die Spanierin ihre natürliche Schönheit, indem sie sich für einen neutralen Make-up-Look entschied.

Chris hingegen hatte etwas mehr Farbe gewählt: Er trug ein hellblaues Hemd, das er mit einem königsblauen dreiteiligen Anzug und braunen Halbschuhen kombinierte. Die Outfits der beiden harmonierten auf dem roten Teppich perfekt.

Elsa Pataky, Schauspielerin

Elsa Pataky, Model

Elsa Pataky und Chris Hemsworth, Juni 2022

