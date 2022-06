Emilia Clarke bestätigt Pläne für "Game of Thrones"-Spin-off

Emilia Clarke (35) spricht Klartext! Vor drei Jahren endete die international bekannte Fantasyserie Game of Thrones nach acht Staffeln – doch im GoT-Universum soll noch lange nicht Schluss sein! Nachdem mittlerweile sechs Spin-offs der Erfolgsserie geplant oder schon in der Entwicklung sind, wurde vor wenigen Tagen von einer weiteren Serie mit Kit Harington (35) als Jon Snow gesprochen. Niemand Geringeres als Daenerys-Targaryen-Darstellerin Emilia Clarke bestätigte jetzt die Pläne für das neue Sequel!

In einem Interview mit BBC erzählte Emilia nun, dass an den Nachrichten über ein GoT-Sequel etwas Wahres dran sei. "Es wird passieren. Soweit ich weiß, wurde es von Kit entwickelt. Er war also von Anfang an dabei", erklärte die 35-Jährige. Emilia selbst hoffe auf ein baldiges Statement vom Hauptdarsteller der "Game of Thrones"-Fortsetzung – denn weder der Sender HBO, noch der Schauspieler äußerten sich bis jetzt selbst zur potenziellen Serie.

Auch Details zur Handlung sind noch nicht bekannt – da es sich allerdings um eine Fortsetzung handeln soll, könnten auch bekannte Charaktere wie Arya Stark (gespielt von Maisie Williams, 25) oder Sansa Stark (gespielt von Sophie Turner, 26) wiederkehren. Feststeht aber: Kit soll erneut in eine seiner größten Rollen schlüpfen und die Geschichte rund um Jon Snow nach der originalen Handlung von GoT weitererzählen!

