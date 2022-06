Endlich bekannt: Dann findet die "TV total Wok-WM" statt

Bald können die Zuschauer wieder mitfiebern! Bis 2015 lockte TV total regelmäßig viele Zuschauer vor die Fernseher, um prominente Teilnehmer in waghalsigen Wettbewerben zu sehen. Anfang Juni ist mit dem großen RTL Turmspringen bereits ein vermisster Promi-Wettstreit auf die Bildschirme zurückgekehrt. Mit der "TV total Wok-WM" kehrt nun eine weitere Unterhaltungsshow zurück. Jetzt ist auch bekannt, wann und wo die beliebte Show stattfinden wird.

Der von Sebastian Pufpaff (45) moderierte Wettbewerb wird am 12. November in Winterberg stattfinden, wie ProSieben nun in einer Pressemitteilung bekannt gab. Die "TV total Wok-WM" wird live ab 20:15 Uhr auf ProSieben übertragen. Zudem hat auch der Kartenverkauf für das Action-Event in der Veltins-Eisarena bereits gestartet. Welche Promis bei der insgesamt 14. Ausgabe in den etwas anderen fahrbaren Untersatz steigen werden, ist bislang noch nicht bekannt.

Der "TV total"-Schöpfer Stefan Raab (55) freut sich auf jeden Fall schon auf die erneute Austragung. Seine Produktionsfirma Raab TV produziert die Sendung für ProSieben und auf der Internetseite des Ticketanbieters heißt es: "Stefan Raab, der Erfinder des Wok-Sports, fiebert der Rückkehr der Show schon jetzt entgegen."

Getty Images Stefan Raab bei der Wok-WM 2006

ProSieben/Willi Weber Sebastian Pufpaff, "TV total"-Moderator

Brainpool/ Willi Weber Stefan Raab

