Hot Mama: Schwangere Julita zeigt ihren Babybauch im Bikini

Julita (23) genießt nicht nur ihre Schwangerschaft, sondern auch die Sonne! Die YouTuberin, die mit bürgerlichem Namen Julia Schulze heißt, hat bereits zwei Kinder – ein gemeinsames mit ihrem jetzigen Partner Florian Thiele. Nun ist ihr nächster Nachwuchs auf dem Weg – und die Beauty ist bereits in der 27. Schwangerschaftswoche. Daher ist ihre Körpermitte auch schon ziemlich rund. Ihren Babybauch präsentierte Julita nun in einem knappen Bikini!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie nun ein lässiges Bild von ihrem Sonnenbad. In einem knallgelben Bikini liegt Julita auf einer Liege und zeigt somit ihre pralle nackte Kugel. Ihre Fans haut dieser Schnappschuss vom Hocker. "So ein schönes Bild" und: "So eine hübsche Frau und Mutter", lauteten nur zwei der vielen lieben Kommentare.

Auch in ihrer Story präsentierte die Influencerin ihre Schwangerschaftskurven am Pool. Der Urlaub mit ihrer kleinen Rasselbande scheint Julita total gutzutun. Denn in ihren Postings strahlt sie meist bis über beide Ohren.

Instagram / julia.schulze_official Julia Schulze und Florian Thiele

Instagram / julia.schulze_official YouTuberin Julita, Mai 2022

Instagram / julia.schulze_official Julita, Influencerin

