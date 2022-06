Im grasgrünen Jogger: So spazierte Katie Price ins Gericht

Lässig oder unangebracht – was hat sich Katie Price (44) bei diesem Outfit bloß gedacht? Anfang des Jahres wurde die Trash-Queen verhaftet, nachdem sie gegen ihre einstweilige Verfügung verstoßen hatte und ihren Ex-Partner Kieran Hayler (35) trotz Verbot kontaktierte! Nach mehreren Monaten Gerichtsverhandlung wurde lange vermutet, dass die Fünffachmutter sogar ins Gefängnis muss. Erst vor wenigen Stunden stand die Strafe fest: Katie wurde zu 170 Sozialstunden verurteilt – und das im grasgrünen Jogger!

Mit ihrem Verlobten Carl Woods spazierte Katie in den Gerichtssaal – dabei trug die 44-Jährige eine grüne Sweatjacke und eine gleichfarbige Jogginghose. Dazu kombinierte der Reality-TV-Star eine große Handtasche mit langen Fransen und beige Turnschuhe. Ihr Gesicht versteckte Katie hinter einer großen Sonnenbrille. Auch Carl wirkte in seinem Outfit sehr entspannt: In schwarzen engen Jeans und einem hellbraunen T-Shirt hielt er die Hand seiner Verlobten.

Während der Urteilsverkündung zeigte sich Katie nicht sonderlich beeindruckt – lediglich beim Verlassen der Anklagebank soll sie leicht gelächelt haben. Anders als ihr Ex: Kieran ist vom Urteil enttäuscht! "Wir sind der Meinung, dass eine Freiheitsstrafe angesichts der Schwere [ihrer] Vergehen die richtige Botschaft an die Öffentlichkeit gewesen wäre", erklärten er und seine Verlobte Michelle Pentecost bereits in einem Statement.

Anzeige

Getty Images Katie Price und Kieran Hayler bei einer Benefizveranstaltung in London, 2016

Anzeige

Raw Image LTD/MEGA Carl Woods und Katie Price im Juni 2022

Anzeige

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler und seine Verlobte Michelle im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de