Doch kein Knast für Katie Price: Ex Kieran ist enttäuscht!

Das hat sich Katie Price' (44) Ex wohl anders vorgestellt. In den vergangenen Wochen sorgte das britische Model immer wieder für Schlagzeilen. Der Grund: Sie hatte Michelle Pentecost, die Verlobte ihres Ex-Partners Kieran Hayler (35), heftig in einer Textnachricht beleidigt – und verstoß damit gegen das Kontaktverbot, das im Zuge einer einstweiligen Verfügung gegen sie verhängt wurde. Nun wurde das Strafmaß gegen die TV-Bekanntheit verkündet – vor allem Katies Ex zeigt sich nun sichtlich enttäuscht!

Bei einem Gerichtstermin am Freitagvormittag wurde Katies Urteil bekannt gegeben: Statt einer Gefängnisstrafe wurde Katie zu gemeinnütziger Arbeit und einer Geldstrafe verdonnert. Kieran und seine Partnerin halten das für ziemlich unangemessen. "Wir sind unglaublich enttäuscht über das Ergebnis der heutigen Gerichtsverhandlung. Wir sind der Meinung, dass eine Freiheitsstrafe angesichts der Schwere [ihrer] Vergehen die richtige Botschaft an die Öffentlichkeit gewesen wäre", ließen sie in einem gemeinsamen Statement verlauten, das The Sun vorliegt.

Vor allem Michelle äußerte sich noch einmal in einer emotionalen Erklärung. "Ich mache mir Sorgen und habe Angst, dass sie mich angreifen wird. Ich dachte, dass ich mich mit einer einstweiligen Verfügung sicher fühlen würde", teilte sie mit der Öffentlichkeit und fügte hinzu, dass die Übergriffe durch die 44-Jährige emotionale Schäden bei ihr angerichtet hätten.

