Internationale Karriere: Will Eric Sindermann auswandern?

Zieht es Eric Sindermann (33) jetzt dauerhaft ins Ausland? Der ehemalige Handballer hat viele Jahre dafür gekämpft, den Sprung ins TV-Business zu schaffen. Nach Ex on the Beach und Promi Big Brother hat er sich auch als Rapper versucht und seinen eigenen Song rausgebracht. Das ist Eric aber längst nicht genug – er träumt von einer großen Karriere im Musikbusiness und möchte sich international auch als Designer einen Namen machen. Promiflash verriet der Berliner: Will er etwa auswandern?

Bei der Eröffnung der Bellucci Bar in Berlin stellte der 33-Jährige im Promiflash-Interview klar, dass ihm der Erfolg hierzulande nicht ausreicht. "Ich werde nach New York gehen und versuchen, da meine Mode an den Mann zu bringen und einen Rapsong aufnehmen", plauderte er aus. Den Plan, seine Heimat für immer hinter sich zu lassen, hegt der TV-Star jedoch nicht. "Ich liebe Amerika, ich will da Erfolg haben. Aber ich würde niemals Berlin-Karow verlassen, weil ich weiterhin bei meiner Familie, bei meinen Eltern wohnen möchte", erzählte er.

Was Dr.Sindsen wohl auch in Deutschland halten dürfte, ist die Liebe zu seiner Freundin Katharina Hambuechen. Das Duo wird in wenigen Wochen sogar bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen sein. "Ich muss schon sagen: Ich kann viel, viel schlechter schlafen, wenn Katha nicht da ist. Das heißt: Ich wache drei-, viermal in der Nacht auf. Wenn sie da ist, habe ich immer eine ruhigere Nacht", schwärmte er von seiner Liebsten.

Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Eric Sindermann, Designer

Katharina Hambuechen und Eric Sindermann im Dezember 2021

