Hat Eric Sindermann (33) genug von Fernbeziehung? Der Designer gilt eigentlich als absoluter Frauenheld. In der Vergangenheit hat er sich mehr als einmal damit gerühmt, schon mit mehr als 500 Frauen intim geworden zu sein – mittlerweile ist sein Sexbuch aber komplett: Der Ex on the Beach-Star ist glücklich an Katharina Hambuechen vergeben. Seine Liebste wohnt allerdings nicht wie er in Berlin, sondern in Düsseldorf. Wollen sie das Pendeln für die Liebe bald beenden?

Gegenüber Promiflash betonte der einstige Promi Big Brother-Kandidat am Rande seiner Releaseparty: "An dem Punkt sind wir noch nicht ganz." Ohne die Blondine an seiner Seite fühle er sich aber dennoch nicht komplett – etwas fehlt ihm. "Ich muss schon sagen: Ich kann viel, viel schlechter schlafen, wenn Katha nicht da ist. Das heißt: Ich wache drei-, viermal in der Nacht auf. Wenn sie da ist, habe ich immer eine ruhigere Nacht."

Laut Eric ist die Anwesenheit seiner Freundin allein aber nicht der Grund für die tiefenentspannten Nächte: Er sei nach dem Wiedersehen oftmals einfach ausgepowert. "Das kommt wahrscheinlich auch, weil wir davor immer sexy Time haben – dementsprechend bin ich dann ein bisschen ruhiger und die Energie ist raus", plauderte er aus. Offenbar fühlt er sich nach dem Matratzensport öfters mal ausgeknockt.

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und seine Freundin

ActionPress Eric Sindermann, Reality-TV-Star

