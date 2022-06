Neue Fotos: Ryan Gosling und Margot Robbie am "Barbie"-Set!

Na, wer schlendert denn da durch die Straßen? Im kommenden Jahr geht ein ganz besonderes Projekt an den Start. Kinoliebhaber dürfen sich 2023 auf den Film Barbie freuen. Die Dreharbeiten dazu laufen momentan auf Hochtouren. Ryan Gosling (41) schlüpft dafür in die Rolle des platinblonden Ken – Margot Robbie (31) bezaubert als Barbie. Nun gibt es neue Schnappschüsse von den beiden am Set!

Für die zwei Filmstars stand ein weiterer Tag am "Barbie"-Set an – dieses Mal präsentierten sich Ryan und Margot im Western-Look. Der 41-Jährige trug ein schwarzes Hemd mit weißen Fransen – ein weißer Cowboyhut setzte dem Ganzen noch die Krone auf. Margot alias Barbie machte in einem eng anliegenden pinken Jumpsuit mit Sternenmuster eine tolle Figur. Mit passendem Halstuch und blonder wehender Mähne flanierte die Beauty das Set entlang.

Auf weitere Details zu dem Streifen müssen die Fans im Übrigen noch warten. Jedoch stellte Margot im März klar: Die "Barbie"-Verfilmung dürfte so manchen überraschen. "Unser Ziel ist es, zu sagen: 'Was auch immer du denkst, wir werden dir etwas völlig anderes geben – das, von dem du nicht wusstest, dass du es willst'", teaserte die Suicide Squad-Darstellerin an.

APEX / MEGA Schauspielerin Margot Robbie im Juni 2022

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Ryan Gosling als Ken in "Barbie"

APEX / MEGA Ryan Gosling und Margot Robbie im Juni 2022

