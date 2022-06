Trotz Lou-Annes GNTM-Sieg: Mama Martina ist genauso gefragt

Es braucht nicht immer einen Sieg, um erfolgreich zu sein. Lou-Anne Gleissenebner-Teskey (19) nahm gemeinsam mit ihrer Mama Martina (51) an der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel teil. Das Mutter-Tochter-Gespann kam sogar bis ins Finale – der Sieg ging schließlich jedoch an Lou-Ann. Das ist für Martina aber kein Grund für Traurigkeit: Sie freut sich für ihre Tochter. Außerdem ist die Best Agerin trotz allem sehr erfolgreich im Model-Business unterwegs.

Im Interview mit Promiflash bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg verrät Martina, dass sie trotz des Sieges ihrer Tochter genauso gefragt ist. "Wir wechseln uns ganz gut ab, was Job und Gast sein betrifft. Ich bin da genauso gut eingesetzt und das gefällt mir auch. Wenn ich jetzt nur Mutter wäre und die ganze Zeit Gast wäre, das würde ich nicht machen wollen", plauderte das Model aus. Bei ihr sei es genauso stressig wie bei Lou-Anne. "Wir haben unterschiedliche Termine zum Teil. Ich habe heute erst in mein Tagebuch geschrieben: Es ist so stressig und es ist so viel los, dass ich von einer Woche auf die andere schon nicht mehr weiß, was letzte Woche war. Das ist unglaublich, aber macht einfach Spaß und wir nehmen mit, was geht", schwärmte Martina von ihrem neuen Leben.

Ihre Tochter Lou-Anne schloss sich ihrer Meinung an. "Bis auf das, dass mein Zimmer immer noch unaufgeräumt ist, ist eigentlich alles anders", erzählte die Blondine lachend. Sie sei auf sehr vielen Events unterwegs. "Ich glaube, ich bin zuvor noch nie so oft in einem Flugzeug gesessen oder allgemein am Flughafen gewesen. Aber das ist genau das, was ich wollte", hielt die Siegerin der diesjährigen GNTM-Staffel begeistert fest. Es könne sogar ruhig noch mehr werden.

Instagram / martina.gntm22.official Martina, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / martina.gntm22.official/ Lou-Anne und Martina, GNTM-Teilnehmerinnen

Instagram / lou.gntm22.official Lou-Anne, GNTM-Siegerin 2022

