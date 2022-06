Die Österreicherin Lou-Anne (19) kämpfte im Rahmen der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel in den vergangenen Monaten gemeinsam mit ihrer Mutter Martina (51) um den Titel – und das ziemlich erfolgreich: Die 19-Jährige wurde im großen Live-Finale von Chefjurorin Heidi Klum (49) zur Siegerin gekürt. Seither reist das Nachwuchsmodel von einem Job und Event zum nächsten: Lou-Anne ist nach ihrem GNTM-Sieg natürlich total gefragt und viel beschäftigt!

Auf Instagram gewährt Lou-Anne ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren neuen Alltag – und dabei wird deutlich, wie voll ihr Terminkalender im Moment ist. "Seit dem Finale verbringe ich gefühlt meine ganze Zeit nur am Flughafen", betonte die 19-Jährige jetzt zudem in ihrer Story. Beispielsweise war die Österreicherin erst kürzlich für ein Interview in Wien, gemeinsam mit ihrer Mutter Martina bei einem Termin auf einem Event in Berlin und Co. Außerdem kümmert sie sich ganz nebenbei noch um Autogrammkarten für ihre vielen Fans und beantwortet regelmäßig die Fragen ihrer Community auf Social Media.

Aber nicht nur Lou-Anne ist im Moment eine gefragte Persönlichkeit – auch viele andere GNTM-Kandidatinnen starten gerade so richtig durch! Die Kandidatin Viola modelte beispielsweise schon für eine Kampagne des Modedesigners Jean Paul Gaultier (70). Das Best-Ager-Model Lieselotte lief im Rahmen der Berliner Fashion Week außerdem für den Designer Marcel Ostertag über den Laufsteg.

ProSieben/Willi Weber Heidi Klum und Lou-Anne im GNTM-Finale 2022

Instagram / lou.gntm22.official Lou-Anne im Juni 2022 in Berlin

Instagram / violabeck_ Viola im Juni 2022 in Berlin

