16. Geburtstag: Marc Terenzi widmet Summer emotionale Worte

Marc Terenzi (43) kommt ganz schön ins Schwärmen. 2006 machte die Geburt von Tochter Summer das Familienglück des Sängers und seiner damaligen Ehefrau Sarah Connor (42) komplett. Trotz seiner Trennung von der Musikerin, pflegt der Boyband-Star ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern. Nun feierte die Schülerin ihren 16. Geburtstag. Zu diesem Anlass ließ es sich Marc nicht nehmen, ihr im Netz ein paar emotionale Zeilen zu widmen.

"Summer, du erstaunst mich jeden Tag mehr, bis zu dem Punkt, an dem ich denke 'Wow, das ist wirklich meine Tochter'", schrieb der 43-Jährige zu einem süßen Schnappschuss von sich und seinem Spross auf Instagram. "Während du zu dieser großartigen Frau heranwächst, möchte ich, dass du weißt: Du hast viele Dinge in mir zum Besseren verändert. Durch dich bin ich ein besserer Mensch geworden", betonte der dreifache Vater.

Noch immer könne der Musiker sein Glück nicht fassen, eine so besondere Beziehung zu seiner Tochter zu haben. "Also, auf all die unglaublichen Geschichten, die wir in den letzten 16 Jahren miteinander geteilt haben... und auf all die Geschichten, die noch geschrieben werden", freute sich Marc.

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi und Tochter Summer

Instagram / marc_terenzi Summer, Tyler und ihr Vater Marc Terenzi 2022

Instagram / marc_terenzi Summer und ihr Vater Marc Terenzi in Berlin im Juni 2020

