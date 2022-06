Zum 16. Geburtstag: Sarah Connor zeigt ihre Tochter Summer!

Sarah Connor (42) zeigt endlich ihre schöne Tochter! Die Musikerin und ihr Ex Marc Terenzi (43) wurden während ihrer Ehe zweimal Eltern. Nach der Geburt ihres Sohnes Tyler (18) stieß Töchterchen Summer zu der Familie dazu. In den vergangenen Jahren hielt die Sängerin ihre Kids jedoch eher aus der Öffentlichkeit heraus – bis jetzt: Denn pünktlich zu ihrem 16. Geburtstag präsentierte Sarah ihre hübsche Tochter im Netz!

Auf ihrem eigenen Instagram-Account teilte die 42-Jährige am Donnerstag mehrere Fotos, die sie mit dem Teenager zeigen. Gemeinsam strahlen die beiden Frauen in die Kamera. Zu den Schnappschüssen erklärte Sarah feierlich, dass ihr Nachwuchs nun auch öffentlich – und nicht wie vorher nur privat – im Netz unterwegs ist: "Du scharrst seit mehr als drei Jahren mit den Hufen, endlich auch – wie deine Freundinnen – in die Social Media Welt eintauchen zu dürfen, und ab jetzt darfst du!"

Ihren Sprössling der Welt zu präsentieren, fiel Sarah jedoch keinesfalls leicht. Denn die vierfache Mama sorgt sich um die Auswirkungen der sozialen Netzwerke auf Summer: "Ab jetzt bist du den Blicken und Bewertungen, vor denen ich dich immer geschützt habe, ausgesetzt. Das ist für eine junge Frau Einiges." Sie sei sich aber sicher, dass ihre Tochter dafür bereit sei.

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und ihre Tochter Summer Antonia Soraya Terenzi im Juni 2020

Instagram / sarahconnor Sarah Connor, Musikerin

Getty Images Sarah Connor

