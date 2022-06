Am Filmset: Ben Affleck und Jennifer Lopez im Turtelfieber!

Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) können die Finger nicht voneinander lassen. Seit dem vergangenen Jahr sind die Sängerin und der Schauspieler wieder liiert. Im Frühjahr hielt der "Gone Girl"-Darsteller dann zum zweiten Mal um die Hand der zweifachen Mutter an. Sein Liebesglück teilt das Paar seit Beginn der Beziehung gerne in der Öffentlichkeit. Auch jetzt wurden J.Lo und Ben wieder heftig turtelnd in Santa Monica gesichtet.

Paparazzi lichteten die 52-Jährige am Mittwoch bei einem Besuch am Set ihres Verlobten ab. Eng umschlungen schlendert das zukünftige Ehepaar über die Straße. Hin und wieder geben sich die "On The Floor"-Interpretin und der Filmstar einen leidenschaftlichen Kuss. Über den Besuch bei der Arbeit scheint sich der dreifache Vater offensichtlich sehr gefreut zu haben.

Wie ein Insider im vergangenen Jahr gegenüber E! News ausplauderte, versuche das Paar durch die gegenseitigen Besuche bei der Arbeit seine Fernbeziehung am Laufen zu halten. "Sie gleichen ihre Kalender miteinander ab, um sichergehen zu können, dass sie sich alle paar Tage sehen", verriet die Quelle.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2021

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Dezember 2021

Action Press / Spaziani,Stefano Ben Affleck und Jennifer Lopez bei den Filmfestspielen in Venedig, September 2021

