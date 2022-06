Anne Wünsche verzweifelt: Sie kann sich nicht mehr rasieren

Die Schwangerschaft schränkt Anne Wünsche (30) in ihrem Alltag inzwischen mächtig ein. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Baby: einen Sohn. Die Influencerin bringt zwei Töchter mit in die Beziehung. Inzwischen dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der Kleine das Licht der Welt erblickt. Dementsprechend ist der Babybauch der Beauty ziemlich groß – und schränkt Anne stark ein!

In ihrer Instagram-Story meldete Anne sich mit einem kleinen Problem bei ihren Followern: Die Enthaarung will einfach nicht so klappen, wie die 30-Jährige sich das vorstellt. "Ich habe wieder versucht, mich zu rasieren. Ihr kennt das Phänomen, wenn Schwangere es versuchen: Man sieht einfach gar nichts", klagte die YouTuberin. Nicht mal im Spiegel könne sie sehen, wo sie rasieren muss. "Man hat keine Chance mehr. Der Bauch ist einfach komplett im Weg und man rasiert sich blind", fasste Anne zusammen.

Das ist aber nicht das Einzige, was Anne aktuell belastet. Aktuell sei sie nicht glücklich – und erklärte auch die Gründe dafür. "Ich hänge irgendwie in so einer Phase fest, wo mich alles belastet und ich an meine Grenzen stoße. [...] Ich schwanke zwischen Heulkrampf, Emotionslosigkeit, genervt sein und 'Komm, rauf dich auf!'", fügte sie hinzu.

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche und ihr Freund Karim im Sommer 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

