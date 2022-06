Billie Eilish würde lieber sterben, als keine Kids zu haben

Mit gerade einmal 20 Jahren ist sie einer der größten Popstars der Welt! Sängerin Billie Eilish (20) hat bereits mehrere Grammys und einen Oscar gewonnen. In Sachen Liebe läuft es aber aktuell bei der Künstlerin nicht so gut – seit Ende Mai sind sie und Schauspieler Matthew Tyler Vorce offiziell getrennt. Obwohl die Sängerin Single ist, scheint sie sich jedoch über ein Thema bereits Gedanken gemacht zu haben: In einem Interview sprach Billie nun über ihren Kinderwunsch!

Im Gespräch mit der Sunday Times gestand die Musikerin, dass sie eines Tages unbedingt Mutter sein möchte. Sie "würde lieber sterben, als keine Kinder zu haben". Billie beteuerte, dass sie einen Punkt in ihrem Leben erreicht hat, an dem sie sich viel gefestigter in dem fühle, wer sie sei. Außerdem fügte sie hinzu, dass sie sich jetzt viel begehrenswerter fühle: "Ich habe das Gefühl, dass ich in der Lage bin, so feminin zu sein, wie ich will, und so maskulin, wie ich will."

In der Vergangenheit wurde die Sängerin schon des Öfteren wegen ihres Körpers und der Art, wie sie sich kleidet, kritisiert. Beispielsweise wurde ihr diesjähriges Oscar-Outfit im Netz als schlechtester Look bezeichnet. Das ließ die Musikerin nicht auf sich sitzen und feuerte zurück: "Ich habe genug von diesem Scheiß."

ActionPress Matthew Tyler Vorce und Billie Eilish

Getty Images Billie Eilish bei einem Konzert in Bonn

Getty Images Billie Eilish bei den Oscars 2022

