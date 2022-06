Hallo Knack-Po: Kesha perfomt im Lederlook auf Pride-Party

Kesha (35) sorgte für einen absoluten Wow-Moment! Die Sägerin war schon immer ein großer Fan von ausgefallenen Outfits und fancy Make-up. Immer wieder präsentiert die "Tik Tok"-Interpretin sich in wilden Looks vor ihren über drei Millionen Social-Media-Fans. Auf einem Pride-Event in New York City legte die Beauty nun aufs Neue einen krassen Auftritt hin: Kesha begeisterte in einem heißen Leder-Ketten-Outfit!

Auf einem Pride-Event in New York City trat Kesha auf und ließ auf der Bühne die Korken knallen. In einem knappen Cut-out-Outfit aus Leder setzte die 35-Jährige sich in Szene – besonders der knackige Po der Performerin kam in dem Fetisch-Look zur Geltung. Die Menge feierte den Auftritt extrem.

Erst vor Kurzem hatte Kesha sich anlässlich des Pride-Monats mit rührenden Worten an die LGBTIQ+-Community gewandt. "Ich wollte mir nur eine Sekunde Zeit nehmen, um allen zu sagen, dass ihr genug seid und die Welt so verdammt glücklich sein kann, euch zu haben", hatte sie im Juni auf Instagram geteilt.

Getty Images Sängerin Kesha im Juli 2021

Getty Images Kesha im Juni 2022 in New York City

Getty Images Sängerin Kesha im Januar 2020

