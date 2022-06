Heftige Übelkeit: Schwangere Citamaass ist am Verzweifeln

Citamaass (34) hat mit so einigen Schwangerschaftsbeschwerden zu kämpfen. Vor wenigen Wochen verkündete die Influencerin überglücklich, dass sie zum ersten Mal schwanger ist. Auch ihre erste Reaktion auf den positiven Test hatte die brünette Beauty mit ihren rund 375.000 Abonnenten geteilt. Seit der freudigen Verkündung gibt Sarah Engels' (29) Freundin auch immer wieder Updates zu ihrem Wohlbefinden: Aktuell leidet Citamaass unter starker Schwangerschaftsübelkeit.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die 34-Jährige nun an ihre Community und begann, ihren Fans ihr Leid zu klagen. Als ihr Liebster David und sie gerade auf dem Weg zum Friseur gewesen seien, habe sie sich urplötzlich am Straßenrand übergeben müssen. Auch zu Hause wurde die Situation für die werdende Mama offenbar nicht besser, sodass sie erneut über der Kloschüssel hing. "Ich verstehe das nicht. Bis zur 13. Schwangerschaftswoche hatte ich einfach nichts und plötzlich fing es an, als ich im Krankenhaus war", teilte Citamaass ihre Gedanken.

Für sie sei es besonders belastend, dass es ihr tagelang gut gehe und sie keinerlei Übelkeit verspüre und von einem auf den anderen Moment sei dieses unwohle Gefühl wieder da. "Mein Kopf ist wieder komplett matschig, ich fühle mich wie auf Drogen", jammerte die Unternehmerin. Langsam zweifle sie sogar, ob das wirklich nur an der Schwangerschaft liege.

Anzeige

Instagram / Ces2jUQILrE Citamaass im April 2022

Anzeige

Instagram / citamaass Citamaass und ihr Partner David im September 2021

Anzeige

Instagram / Ces2jUQILrE Influencerin Citamaass

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de