Citamaass (34) lässt ihre Community an einem sehr persönlichen Moment teilhaben. Die Influencerin verkündete vor wenigen Tagen eine besondere Nachricht: Sie und ihr Partner David erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die beiden sind überglücklich und können es kaum erwarten, ihren Nachwuchs endlich in den Armen zu halten. Nun teilte Cita ein Video, in dem sie ihre und Davids erste Reaktion auf die Schwangerschaft festhielt.

In dem Instagram-Video ist zu sehen, wie Cita auf das positive Ergebnis des Schwangerschaftstests reagiert: Die Blondine kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Auch David ist völlig überwältigt, als seine Freundin ihm mitteilt, dass er Vater wird. Offenbar überbrachte die Bloggerin ihrem Schatz die tollen News sofort: "In mir waren 103740502 Gefühle und ich musste sie einfach direkt mit David teilen, auch wenn es total unromantisch war und wir beide im ersten Moment total geschockt waren." David habe sich immer ein Baby gewünscht und habe es im ersten Moment gar nicht realisieren können.

Cita hingegen sei sich nie sicher gewesen, ob sie überhaupt Kinder haben möchte – darum habe sie sich auch nicht unbedingt als Mama gesehen. "Ich war nie dieses typische Mädchen, was sich schon immer Kinder gewünscht hat, dafür war mir meine Unabhängigkeit immer viel zu wichtig. Aber ich sage euch eins, jedes Kind ist ein Geschenk Gottes", freute sie sich. Sie sei sich sicher, dass ihr das Baby geschenkt wurde, damit ihre Seele heilen könne.

Instagram / citamaass Citamaass und ihr Partner David im September 2021

Instagram / citamaass Citamaass und ihr Partner David

Instagram / Ces2jUQILrE Citamaass im April 2022

