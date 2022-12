"Schlimmste Zeit": Citamaass weint verzweifelt wegen Baby

So hat sich Citamaass (35) die erste Zeit mit ihrem Kind definitiv nicht vorgestellt! Gemeinsam mit ihrem Partner David ist die Influencerin Mitte November erstmals Mama geworden. Ihr Sohn hört auf den Namen Louis Felix. Die Besitzerin eines Brautmodengeschäfts liebt ihr Baby natürlich heißt und innig, hat aber aktuell eine sehr schwere Zeit: Louis schreit seit Wochen fast jede Nacht durch und Mama Cita ist am Rande der Verzweiflung.

In ihrer Instagram-Story schüttete die 35-Jährige ihrer Community jetzt ihr Herz aus: "Es ist so schlimm, ich sag's euch – es ist so schlimm. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich heule mich jede Nacht in den Schlaf." Damit ihre Fans es sich besser vorstellen können, veröffentlichte Cita eine Tonaufnahme von ihrem schreienden Baby. "Es ist jede Nacht so, bis um 4 oder 5 Uhr. Ich weiß gar nicht, was wir noch machen sollen." Dann zog der Webstar ein trauriges Fazit: "Es ist einfach die schlimmste Zeit, die ich jemals hatte. Und man dachte einfach, es wird die schönste Zeit."

Neben ihrer eigenen Müdigkeit sei vor allem die Sorge um ihren kleinen Sohn sehr zehrend: "Dieses Schreien von ihm... Und man weiß nicht, was er hat. Man denkt, er erstickt gleich, weil er so schreit." Cita und David hätten schon alles Mögliche versucht, um ihrem kleinen Schatz zu helfen: "Wir waren beim Arzt, beim Osteopathen, sind bei der Physio..." Als letzte Option würden die Eltern nun in Erwägung ziehen, mit Louis in eine Schreiambulanz zu gehen. Dabei handelt es sich um professionelle Hilfe, wenn Eltern mit dem Schreiverhalten ihres Babys überfordert sind.

Instagram / citamaass Citamaass mit ihrem Baby Louis

Instagram / citamaass Citamaass mit ihrem Sohn Louis Felix

Instagram / citamaass Citamaass mit ihrem Sohn Louis Felix im November 2022

