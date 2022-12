Erster B-Day als Papa: Citamaass gratuliert Freund David

Citamaass (35) und ihr Freund David könnten im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die Influencerin und ihr Liebster sind nämlich vor rund einem Monat zum ersten Mal Eltern geworden: Mitte November durfte das Paar sein erstes Kind – den kleinen Sohn namens Louis – auf der Welt begrüßen. Jetzt feierte David seinen ersten Geburtstag als stolzer Vater – und zu seinem Ehrentag widmete ihm Cita liebevolle Zeilen im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Cita jetzt ein kurzes Schwarz-Weiß-Video, in dem sie gemeinsam mit David, der den kleinen Louis auf dem Arm hält, posiert. "Happy Birthday an den besten Papi der Welt", wünschte die stolze Mama ihrem Liebsten und schwärmte zudem: "Ich wusste schon immer, du wirst ein guter Vater für unseren Sohn, aber das hier hätte ich mir niemals erträumen lassen." David sei in ihren Augen "ein Vorbild für so viele Väter da draußen".

Zusätzlich stand bei der kleinen Familie noch ein weiterer besonderer Tag an – Citas kleiner Sohnemann ist inzwischen nämlich einen Monat alt! "Happy einen Monat, mein kleiner Louis", betonte die Beauty und gewährte einen kleinen Einblick in ihren Alltag als Neu-Mama: "Ein ganzer Monat ohne Schlaf, aber dafür mit ganz viel Liebe."

Instagram / citamaass Citamaass im November 2022

Instagram / citamaass Citamaass (r.) und ihr Freund David

Instagram / david_no1 Influencerin Citamaass mit ihrem Partner David

