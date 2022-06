Karriere-Aus? Brad Pitt will sich in Zukunft zurückziehen

Plant er etwa seine Karriere zu beenden? Um Schauspieler Brad Pitt (58) ist es nach der Trennung von seiner Ex-Frau Angelina Jolie (47) ruhiger geworden. In den vergangenen Jahren trat der sechsfache Vater nur noch sporadisch in Filmen auf und widmete sich vermehrt seiner Arbeit hinter der Kamera, als Filmproduzent. Seine sinkende Präsenz wirft die Frage auf – ob es sich nur um eine Phase handelt oder Brad bald endgültig von der Bildfläche verschwinden wird?

In einem Interview für die neue GQ-Ausgabe deutete Brad die traurige Annahme an. "Ich befinde mich auf einem zu Ende gehenden Abschnitt im letzten Semester oder Trimester", gab er offen zu. In dieser Endphase wolle der 58-Jährige keine willkürlichen Projekte mehr angehen. Stattdessen stelle er sich aktuell einige Fragen bezüglich seiner Zukunft: "Wie soll dieser Abschnitt aussehen? Und wie will ich ihn gestalten?"

Derzeit können seine Fans ihn jedoch noch auf der Leinwand bestaunen. In der Komödie "The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt", ist er neben anderen bekannten Schauspielern wie Sandra Bullock (57) oder Daniel Radcliff zu sehen. Außerdem kommt die Actionkomödie "Bullet Train" kommenden August in die Kinos, in der er die Hauptrolle übernimmt.

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt in New York im November 2015

Anzeige

Getty Images Brad Pitt im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Brad Pitt im Januar 2020 in Hollywood

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Brad Pitt seine Karriere bald beenden will? Ich bin total schockiert! In seinem Alter finde ich das nicht verwunderlich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de