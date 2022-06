"Köln 50667"-Lou und Pascal begeistert: Ihr Baby bewegt sich

Luise-Isabella Matejczyk und Pascal Zadow (25) können ihr Wunder nun auch spüren! Die Köln 50667-Stars verliebten sich am Set der Daily und gründen nun gemeinsam eine Familie. Zwar war die Schwangerschaft nicht geplant und für die Beziehung ist die Situation eine Belastungsprobe, doch das Paar ist sich sicher: Sie werden ihrer Tochter wunderbare Eltern sein. Inzwischen macht sich ihr Baby auch endlich bemerkbar. Promiflash verrieten Lou und Pascal nun: Ihr Kind bewegt sich sogar schon!

Im Promiflash-Interview am Rande der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg gaben die werdenden Eltern ein Update. Lou darf eine großteils entspannte Schwangerschaft erleben. "Klar gibt es diese kleinen Wehwehchen, dass man mal knatschig ist oder extrem müde", merkte die Seriendarstellerin an. Doch abgesehen davon genießen sie und Pascal die Zeit. "Langsam kommen auch ein paar Tritte – beziehungsweise wir haben herausgefunden, dass das Baby Schluckauf hat. Das ist auf jeden Fall cool", erzählte er und auch Lou freute sich: "Es bewegt sich schon!"

Ihren Job bei "Köln 50667" hat die Mama in spe derzeit auf Eis gelegt. "Ich hatte eine dreimonatige Drehpause – einfach für die Rolle, dann kam das mit der Schwangerschaft und die Produktion hat sich sehr gefreut", erzählte die Lea-Darstellerin. Diese Auszeit genieße sie auch jetzt immer noch.

Instagram / pascal_zadow Pascal Zadow und Luise-Isabella Matejczyk

Instagram / louisematejczyk Pascal Zadow und Luise-Isabella Matejczyk, "Köln 50667"-Stars

RTLZWEI / Martin Rottenkolber Luise-Isabella Matejczyk alias "Lea Hammerschmidt"

