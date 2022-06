Nach Beinverlängerung: Theresia Fischer brauchte weitere OP

Sie musste sich noch mal unters Messer legen. Theresia Fischer (30) ließ sich vor sechs Jahren die Beine verlängern, um ihrem Selbstbewusstsein einen Schub zu verleihen. Dieser Eingriff wurde jedoch lediglich an ihren Oberschenkeln durchgeführt. Um nun einen Längenausgleich zu schaffen, wiederholt die ehemalige GNTM-Teilnehmerin den Prozess gerade erneut an den Unterschenkeln. Inmitten dieser schmerzhaften Prozedur lief jedoch etwas anders als geplant: Aufgrund einer Entzündung in ihrem linken Bein musste Theresia jetzt erneut operiert werden.

In einer Instagram-Story gab Theresia ihren Fans ein Update. "Ja, ich wurde operiert, es ging nicht anders", begann sie ihr Video. Ein Eiterherd hätte sich unter ihrer Haut gebildet und musste operativ entfernt werden. "Der Eiter war ein Glück noch nicht an der Schraube, aber zur Sicherheit wurde eine Schraube herausgenommen, ausgetauscht, eine neue Schraube reingedreht und dann alles wieder zugenäht", beschrieb die 30-Jährige den Vorgang. Ihr schien es jedoch unabhängig von den Schmerzen gut zu gehen.

Ob dieser Eingriff ihren Verlängerungsprozess verzögern wird, berichtete sie nicht. Ihren eigenen Angaben zufolge sollte dieser bis Ende Juli 2022 anhalten. "Dann habe ich die Verlängerung komplett abgeschlossen und habe auf jeden Fall fünf Zentimeter verlängert. Es kann auch sein, dass es sechs werden", erklärte sie vergangenen Monat. Erst im Anschluss könne die Heilungsphase der Unterschenkelknochen beginnen.

ActionPress Theresia Fischer 2022 in Hamburg

Instagram / theresiafischer Model Theresia Fischer

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Model

