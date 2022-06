Seitenhieb an Beckhams? Nicola Peltz über Druck bei Brooklyn

Teilt Nicola Peltz (27) jetzt aus? Die Milliardärstochter heiratete im April Brooklyn Beckham (23), den ältesten Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48). Dabei gestand das Model erst kürzlich, dass sie ihren Liebsten anfangs gar nicht leiden konnte und ihre Meinung erst später geändert hatte. Auch zu Brooklyns berühmten Eltern soll Nicola eigentlich einen guten Draht haben. Doch jetzt scheint die Blondine gegen ihre Schwiegereltern zu sticheln.

Mit dem Tatler Magazine sprach Nicola über das Leben ihres Ehemanns. So vertraute Brooklyn ihr an, dass er "eine Menge Druck hatte, es den Leuten mit seiner Karriere recht zu machen, und er hat es nicht geliebt", verriet die 27-Jährige. Ohne die Beckhams beim Namen zu nennen, erzählte sie dann, wie Brooklyn sich an ihren eigenen Vater, den milliardenschweren Geschäftsmann Nelson Peltz, gewandt hatte, um Rat zu suchen.

Der Fotograf und sein Schwiegervater scheinen ein wirklich gutes Verhältnis zueinander zu haben. "Brooklyn macht sehr aufregende Sachen mit seinen Shows – auch geschäftliche Dinge. Ich beobachte, wie er meinen Vater anruft und sagt: 'Was hältst du davon?' Ich liebe es zu sehen, wie er von meinem Vater lernt", schwärmte Nicola.

