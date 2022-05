Doch nicht Liebe auf den ersten Blick? Der Sohn von David Beckham (47), Brooklyn Beckham (23), und die US-Schauspielerin Nicola Peltz (27) sind das perfekte Hollywood-Traumpaar. Erst kürzlich sah man die beiden turtelnd zusammen bei einer Fashion Show. Ob auf Social Media oder auf Galas, das junge Ehepaar zeigt sich verliebt wie am ersten Tag. Jetzt berichtete Nicola von ihrem allerersten Zusammentreffen mit Brooklyn!

Im Gespräch mit der Vogue erzählte Nicola von ihrer ersten Begegnung mit dem Beckham-Sprössling, den sie im Frühjahr 2017 auf dem Coachella-Festival kennenlernte. "Wir haben uns anfangs nicht verstanden", gab die 27-Jährige zu. Schließlich hat die Beauty ihre Meinung geändert, denn drei Jahre später, am 23. Juni 2020, verlobten sich die beiden und sind mittlerweile verheiratet.

Nachdem die Hochzeit zweimal verschoben wurde, heiratete das Paar schließlich am 9. April 2022 auf dem Peltz-Anwesen. "Es war unglaublich, zur gleichen Zeit an einem Ort zu sein, den ich liebe, mit all den Menschen, die ich liebe", schwärmte Nicola. Etwa 600 geladene Gäste waren bei der Feier, darunter auch die zwei Spice Girls Melanie B. (46) und Melanie C. (48).

