So war Bachelorette-Start für die Neulinge Tom und Dominik

Haben sie vielleicht einen Nachteil? Schon die zweite Folge der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette wurde ausgestrahlt und Sharon Battiste (30) lernt die Kandidaten schon mehr und mehr kennen. In der zweiten Nacht der Rosen dann die Überraschung: Noch zwei weitere Männer wollen ebenfalls um das Herz der einstigen Köln 50667-Darstellerin kämpfen! Promiflash wollte nun von den Nachzüglern Tom Bober und Dominik Hentschel wissen: Sehen sie durch das späte Kommen einen Nachteil für sich?

Der einstige Temptation Island V.I.P.-Verführer ist sich dessen ziemlich sicher! "Ja, ich denke schon, dass es ein Nachteil ist. Die anderen Kandidaten waren von Tag eins dabei, konnten diesen Auftaktmoment mit Sharon gemeinsam erleben. Der bleibt im Kopf!", meint Tom gegenüber Promiflash. Er selbst war von Sharon vom ersten Augenblick an richtig begeistert: "Ich würde schon sagen, dass sie vom Style und ihrer offenen Art meinem Typ entspricht. Vom Aussehen habe ich keinen bestimmten Typ, es muss einfach passen."

Auch Dominik glaubt, dass er sich mehr anstrengen muss, um das Erlebte aufzuholen. "Ich denke aber positiv, denn unter anderem an mich denkt sie momentan am meisten, da ich ja neu dazu gestoßen bin", zeigte er sich jedoch zuversichtlich. Doch von den schon anwesenden Kandidaten wurden er und Tom eher mit gemischten Gefühlen empfangen: "Bei dem einen oder anderen hast du schon gemerkt, dass da keine Begeisterung aufkommt, dass neue Kontrahenten dabei sind, was ja auch menschlich ist." Dennoch wurden sie größtenteils herzlich empfangen.

Sendehinweis: Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL+ Bachelorette Sharon in der Nacht der Rosen

RTL Tom Bober, Bachelorette-Kandidat 2022

RTL Dominik Hentschel, Bachelorette-Kandidat 2022

