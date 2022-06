Tanga-Show: Anne Wünsche zeigt Babybauch in der 39. Woche

Die Influencerin Anne Wünsche (30) – die aus vorherigen Beziehungen bereits die zwei Töchter Miley und Juna hat – und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) erwarten im Moment zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs: Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und der Synchronsprecher dürfen sich auf einen kleinen Sohnemann freuen. Inzwischen ist die Blondine bereits in der 39. Woche: Jetzt präsentierte Anne ihre riesengroße Babykugel – und zwar in einem knappen Tanga!

Auf Instagram meldete sich Anne jetzt mit einem Schwangerschaftsupdate zu Wort und teilte zudem zwei Fotos, auf denen sie ihre große Wölbung in einem sexy Look in Szene setzt: Die werdende Dreifach-Mama trägt ein schwarzes bauchfreies Top und eine schwarze Hose, aus der sie einen knappen Tanga mit Glitzersteinen hervorblitzen lässt. "Von hinten sieht man mir die Schwangerschaft überhaupt nicht an", betonte Anne und erklärte: "Das war bei den beiden Mädels damals anders, denn da ist der Bauch auch krass in die Breite gegangen."

Allzu lange kann es jetzt nicht mehr dauern, bis Anne ihren kleinen Sohn in den Armen halten kann: Immerhin hat ihr Baby bereits das durchschnittliche Geburtsgewicht erreicht. "Gewicht – circa 3,2 Kilogramm. Größe – circa 51 Zentimeter", fügte sie ihrem Posting hinzu.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in der 39. Schwangerschaftswoche, Juni 2022

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de