Wirklich? Kris Jenner kündigt Präsidentschaftskandidatur an

Wird sie es wirklich tun? Kris Jenner (66) ist das Oberhaupt des erfolgreichen Kardashian-Jenner-Clans. Die sechsfache Mutter ist einerseits für ihre Teilnahme in der Realityshow The Kardashians, die sich um das Leben ihrer Familie dreht, bekannt. Andererseits managt sie die Karrieren vieler ihrer Töchter, wie beispielsweise die von Kim Kardashian (41) oder Kylie Jenner (24). Doch das soll nun scheinbar noch nicht alles sein: Kris Jenner kündigt ihre Kandidatur für die nächste Präsidentschaftswahl an – ist da was dran?

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Kris Jenner ein Video-Clip auf TikTok, mit den Worten: "Ich freue mich riesig, endlich verkünden zu können...". Zu Beginn ist ein Bild der Reality-TV-Darstellerin zu sehen. Über ihr prangen die Worte: "Kris Jenner 2024 Präsidentschaftskandidat". Was so wirkt wie eine Ankündigung, stellt sich jedoch schnell als Scherz heraus. Denn nach wenigen Sekunden erscheinen eine tanzende Kris und die Worte: "Du wurdest gerade gekrisst."

Allerdings kein Streich soll ihre neue Modemarke sein. Unter dem Namen Kristan wird ihre eigene Bekleidungslinie offenbar "Oberteile als Bekleidung, Unterteile als Bekleidung, Kaftane und Loungewear" verkaufen. Angemeldet und von den Behörden akzeptiert wurde das Label anscheinend schon.

