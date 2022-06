"Enormer Druck": Billie Eilishs Mom über Nachteile des Ruhms

Maggie Baird (63) gibt ehrliche Einblicke in das Leben ihrer Tochter Billie Eilish (20)! Die Sängerin gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen ihrer Zeit – und schreibt Geschichte. Denn neben zahlreichen Awards und Headline-Auftritten auf den größten Festivals weltweit konnte sich die gebürtige Kalifornierin zuletzt sogar über ihren ersten Oscar freuen – und ist damit die erste Gewinnerin, die in den 2000er-Jahren geboren ist. Billies Mutter stellte nun klar, dass ihr Ruhm jedoch auch so manche Belastung mit sich bringt!

In einem Interview mit The Guardian sprach Maggie jetzt über Billies Erfolg und den ihres Bruders Finneas O'Connell und lobte ihre Kinder für ihre erstaunliche Zusammenarbeit. Dabei räumte sie jedoch ein, dass vor allem die bemerkenswerte Erfolgsgeschichte ihrer Tochter mit viel Anstrengung verbunden sei: "All diese erstaunlichen und unglaublichen Momente in ihrer Karriere sind auch von einer enormen Menge an Stress, Druck, harter Arbeit und Erschöpfung umgeben."

Dabei sei Billies Mutter jedoch erleichtert, dass die 20-Jährige so eng mit ihrer Familie zusammenarbeitet – so habe Maggie immer ein Auge auf ihr Töchterchen. "Seine Familie um sich herum zu haben, ist hilfreich und wichtig, wenn man diese Art von Dingen durchmacht", ist sie sich sicher.

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish im Dezember 2021

Getty Images Billie Eilish in London, 2021

Getty Images Billie Eilish im März 2022

