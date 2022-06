Kehrt Regé-Jean Page in "Bridgerton"-Staffel drei zurück?

Ist der Lord bald wieder auf den Bildschirmen zu sehen? Die erste Staffel des Historiendramas Bridgerton begeisterte Zuschauer auf der ganzen Welt. Vor allem die Hauptcharaktere, der Duke of Hastings (Regé-Jean Page) und Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor, 27), hatten es den Fans angetan. In der Fortsetzung tauchte die Blondine zwar noch ab und zu auf, der Lord verschwand jedoch komplett von der Bildfläche. Feiert Regé-Jean nun in der dritten Staffel sein Comeback?

Ein Insider sprach mit The Sun über die mögliche Zukunft des 34-Jährigen im "Bridgerton"-Universum. "In letzter Zeit hat es einen Dialog zwischen ihm und den Verantwortlichen der Serie gegeben. Es ist noch nichts offiziell vereinbart worden, aber wir werden sehen, was passiert", verriet die Quelle.

Dabei hatte der Schauspieler nach dem Ende der ersten Staffel noch ganz andere Pläne. "Regé-Jean hat immer sehr offen über seine Absicht gesprochen, die Serie nach der ersten Staffel zu verlassen und sich anderen Projekten zuzuwenden", merkte der Insider weiter an. Dieses Vorhaben scheint er jetzt jedoch verworfen zu haben. Es bleibt spannend.

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor in der Serie "Bridgerton"

Instagram / regejean Regé-Jean Page, Januar 2022

Getty Images Regé-Jean Page, Mai 2022

