Die Freude hielt nicht lange an. Seit Freitag ist die zweite Staffel des Historiendramas Bridgerton auf Netflix verfügbar. Bereits vorher stand fest, dass diesmal das älteste der Bridgerton-Geschwister, Anthony (Jonathan Bailey, 33), im Mittelpunkt der Handlung stehen wird. Das Traumpaar der ersten Staffel, Simon Basset (Regé-Jean Page) und seine Frau Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor, 26), spielt keine Rolle mehr in der Fortsetzung. Während Daphne noch einige kurze Auftritte hat, ist der Duke von Hastings komplett von der Bildfläche verschwunden. Den Fans scheint das so gar nicht zu gefallen.

Unter einem Instagram-Beitrag von Regé-Jean, wo er einige Momente der Vanity Fair Oscar Party teilte, machten die Zuschauer ihrem Ärger Luft. "Wir vermissen dich bei 'Bridgerton'", lautete der Top-Kommentar mit fast 3.000 Likes. Andere Fans ergänzen "Komm zurück zu 'Bridgerton'" oder: "Bridgerton' ist nicht das Gleiche ohne dich. Keine Sorge, ich hab es trotzdem gerne geschaut, aber du fehlst da einfach!"

Die Buchreihe von Julia Quinn, die als Vorlage für die Netflix-Serie diente, besteht aus acht Bänden, wobei sich jedes Exemplar mit der Geschichte eines der Geschwister auseinandersetzt. Daher war es von vornherein absehbar, dass Regé-Jean alias Simon Basset in den darauffolgenden Staffeln keine große Rolle mehr spielen würde. Aber wer weiß, vielleicht lassen sich die Produzenten der Serie, Shonda Rhimes (52) und Chris Van Dusen, ja doch noch ein Comeback des allseits beliebten Duke einfallen?

Getty Images Regé-Jean Page, Schauspieler, 2021 in Los Angeles

Getty Images Regé-Jean Page im Jahr 2021

Getty Images Regé-Jean Page, Schauspieler

