Nach Gratulation: Britney Spears schießt gegen ihre Mutter!

Da hängt der Haussegen wohl immer noch schief! Nach der Hochzeit von Britney Spears (40) und Sam Asghari (28) Anfang Juni hören die Schlagzeilen nicht auf. Die Mutter des Hollywoodstars wurde nämlich zuletzt gefragt, wie es ihr geht, nachdem sie zur Trauung ihrer eigenen Tochter nicht eingeladen wurde. Darauf entgegnete Lynne Spears dem Fotografen, dass sie ihren Nachwuchs einfach glücklich sehen wolle. Doch Britney Spears scheint von dieser Aussage nicht viel zu halten und schießt prompt zurück!

Auf Instagram teilte die Sängerin ein Video von sich und ihrem Liebsten, wie die beiden ziemlich ausgelassen auf einem Flughafen stehen. Das frischvermählte Ehepaar knutscht ungeniert herum, während Sam seiner Liebsten an den Po fasst. Unter dem provokanten Clip wendet sich die Musikerin direkt an ihre Mutter und findet klare Worte: "Hey...Mama, bin ich glücklich genug? Was soll dieses ernste Gerede?"

Britney hatte nach dem Ende ihrer Vormundschaft den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen – seitdem hatte Lynne mehrmals versucht, auf ihre Tochter zuzugehen. Nachdem die Sängerin Anfang des Monats geheiratet hatte, kommentierte die Mutter beispielsweise unter den Aufnahmen der intimen und romantischen Trauung.

Lumeimages / MEGA Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juni 2022

Getty Images Lynne Spears im September 2003

