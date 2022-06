Nach Hochzeit: Britney Spears' Mutter wünscht ihr Glück

Ob demnächst eine Versöhnung in Sicht ist? Anfang Juni heiratete Britney Spears (40) bei einer echten Promiparty ihren Liebsten Sam Asghari (28). Unter den Gästen waren unter anderem Megastars wie Madonna (63) und Paris Hilton (41). Die Eltern und die Geschwister der Sängerin fehlten an diesem Tag. Doch was denkt ihre Mutter inzwischen über das Eheglück ihrer Tochter? Lynne Spears verriet jetzt, dass sie Britney glücklich sehen will!

Wie TMZ berichtet, wurde die 67-Jährige am Flughafen von Los Angeles gesichtet. Dabei wollte ein Fotograf von ihr wissen, wie die momentane Situation bei Familie Spears sei. Daraufhin erwiderte Lynne, dass sie ihre Tochter einfach nur glücklich sehen wolle. Demnach hofft die Mutter noch immer auf eine Aussprache zwischen ihr und ihrer ältesten Tochter, nachdem diese schwere Vorwürfe gegen ihre Eltern erhoben hatte.

Lynne versucht indessen, sich der Sängerin anzunähern. Sie verfolgte nämlich die Hochzeit via Social Media und kommentierte Britneys Instagram-Bild. "Du siehst strahlend und so glücklich aus! [...] Und dass sie bei euch zu Hause stattfindet, macht sie so gefühlvoll und besonders! Ich bin soooo glücklich für euch! I liebe dich!", schrieb die dreifache Mutter.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Lynne Spears im September 2003

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears posiert im Bikini

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de