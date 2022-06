Niedlich: Cristiano Ronaldo und Georgina im Familienurlaub

Cristiano Ronaldo (37) und seine Familie können endlich wieder strahlen! Im April teilten der Profifußballer und seine Partnerin Georgina Rodriguez (28) traurige Nachrichten mit ihren Fans: Eines ihrer Babys überlebte nicht – eigentlich hatten sich die beiden über Zwillinge gefreut. Nach ihrem Verlust ist sich das Paar einander eine große Stütze und überwindet die schweren Wochen mit viel Familienzeit. Gemeinsam mit ihren Kids genießen die beiden momentan einen wunderschönen Mallorca-Urlaub!

Via Instagram gab Georgina am Donnerstag einige niedliche Einblicke in ihren Familienalltag und versorgte ihre Fans mit süßen Urlaubsbildern. Neben ihren planschenden Kindern und Gruppenfotos sieht man die Großfamilie auch mit gemeinsamen Freunden bei einem gemütlichen Dinner sitzen. Die letzte Aufnahme zeigt einen bewölkten Himmel, aus dem einige Sonnenstrahlen herausragen – ob sie hiermit an ihren verstorbenen Sohn erinnern will? "Viel Liebe", betitelte sie die Bilderreihe mit einem roten Herz-Emoji.

Wie dankbar Georgina ihrem Liebsten für seine Unterstützung in den vergangenen Wochen ist, teilte sie vor einigen Tagen mit einem niedlichen Selfie der beiden im Netz. "Vor ein paar Tagen mit dem Mann meiner Träume", schwärmte sie unter dem gemeinsamen Bild der beiden.

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und ihre Kids im Juni 2022

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und ihre Kinder

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Juni 2022

